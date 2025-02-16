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Dünya

Mali'de altın madenindeki göçükte 48 kişi hayatını kaybetti

Mali'nin batısındaki terk edilmiş altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 48 kişi yaşamını yitirdi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Mali'de altın madenindeki göçükte 48 kişi hayatını kaybetti

Dakar

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün Kayes bölgesindeki Kenieba kasabası yakınlarında daha önce Çinli şirket tarafından işletilen, terk edilmiş maden sahasında göçük meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kadın 48 kişi hayatını kaybetti.

Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ocak ayında da ülkenin güneyindeki kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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