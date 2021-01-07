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Dünya

Mali ordusu: Fransız uçakları sivilleri hedef almadı

Mali ordusu, Fransa'nın bölgede yürüttüğü Barkhane Operasyonu kapsamında düzenlenen ve 100 sivilin öldüğü iddia edilen hava saldırısında sadece teröristlerin hedef alındığını kaydetti.

Fatma Esma Arslan   | 07.01.2021
Mali ordusu: Fransız uçakları sivilleri hedef almadı

Dakar

Mali ordusundan, 3 Ocak'ta Mopti bölgesine bağlı Bounti köyünde bir düğün esnasında düzenlendiği iddia edilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin, söz konusu bölgedeki hava saldırısını kesin bir istihbarata dayanarak gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Saldırıda yalnızca teröristlerin öldürüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, aralarında kadın ya da çocukların bulunmadığı ve ölü sayısının 30 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 100 sivilin öldüğüne ilişkin ortaya atılan gerçek dışı bilgilerin, Mali Ordusu ve partnerlerinin, terörle mücadele çalışmalarını olumsuz etkilediği ortaya kondu.

Bounti köyüne 3 Ocak'ta Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçler tarafından düzenlenen hava saldırısında bir düğüne davetli 100 sivilin öldüğü iddia edilmişti.

Fransa iddiaları reddederek, sadece teröristlerin hedef alındığını vurgulamıştı.


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