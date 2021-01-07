Biden: ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'
ABD başkanlığına seçilen Biden, ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Trump'ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekün saldırı" başlattığını söyledi.
New York
Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekün saldırı başlattı." ifadesini kullandı.
Dün Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.
Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.
Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.