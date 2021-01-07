Euro
9.03
Dolar
7.35
BIST 100
1,522.24
Altın
1,915.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Biden: ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'

ABD başkanlığına seçilen Biden, ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Trump'ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekün saldırı" başlattığını söyledi.

Betül Yürük   | 07.01.2021
Biden: ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'

New York
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware'de Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ı tanıttı, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da yaşanan olayları değerlendirdi. 


Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekün saldırı başlattı." ifadesini kullandı. 

Dün Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti. 

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,9 milyonu geçti
Fransa'da gece uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı
Sri Lanka hükümeti Kovid-19'dan ölenlerin cesedini yakma uygulamasına devam edecek
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 88 milyonu geçti
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Kurumlarımızın tüm imkanları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede

Benzer haberler

Biden: ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'

Biden: ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'

Arap dünyasındaki aktivist, gazeteci ve siyasiler, Kongre binası baskını nedeniyle Trump'ı eleştirdi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD seçimini Biden kazanmıştır

Biden'ın Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Garland'ı getirmesi bekleniyor

Biden'ın Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Garland'ı getirmesi bekleniyor
ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir

ABD'de yapılan araştırmaya göre maskulenlik ile Trump'ı desteklemek arasında bağlantı olabilir
Biden'ın görevi devralmasıyla Ürdün'ün bölge meselelerinde daha etkin rol oynaması bekleniyor

Biden'ın görevi devralmasıyla Ürdün'ün bölge meselelerinde daha etkin rol oynaması bekleniyor