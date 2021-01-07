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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da gece uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı.

Yusuf Özcan   | 07.01.2021
Fransa'da gece uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı

Paris

Başbakan Jean Castex, salgının durumuna ve aşı kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısının 15 binlerde olduğunu ifade eden Castex, durumun son haftalarda kötüleştiğini anlattı.

Castex, ülkede 10 yeni bölgede sokağa çıkma yasağının saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu.

20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının 20 Ocak'a kadar uzatıldığını aktaran Castex, gerek görülmesi halinde 3'üncü kez karantina uygulamasının ilan edilebileceğini belirtti.

Castex, okulları kapatmayı son seçenek olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Salgının yaza kadar bitmesini umduğunu ifade eden Castex, aşı kampanyasının Fransa'da diğer Avrupa ülkelerine göre daha yavaş başladığını ancak hızlandırıldığını kaydetti.

Castex, yaşlı bakımevlerinde kalmayan 75 yaş üstü kişilerin 18 Ocak'tan itibaren aşılanabileceği bilgisini paylaştı.

Ülkede aşı kampanyasına ilişkin tartışmaların faydasız olduğunu ifade eden Castex, kendisinin de aşı vurulmak istediğini söyledi.

Castex, Kovid-19 nedeniyle müze, sinema ve tiyatro salonlarının ay sonuna kadar kapalı kalmaya devam edeceğini belirtti.

Restoran, kafe ve spor salonlarının da en az şubat ortasına kadar hizmet veremeyeceğini dile getiren Castex, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere ile sınırların yeni emre kadar kapalı kalacağını, Fransa'ya girişine izin verilen kişilerin Kovid-19 testinin negatif olması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da İngiltere temaslı Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türüne rastlanan kişi sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti.

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