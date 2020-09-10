Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sağanak yağmur sele yol açtı
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da aşırı yağmur, şehrin merkezi bölgelerinde sel baskınlarına neden oldu.
Kuala Lumpur
Muson mevsiminin başlamasıyla bugün öğle saatlerinden bu yana şehir genelinde yağan yağmur, şehrin birçok yerinde trafiğin yoğunlaşmasına neden olurken Ampang, Tun Razak, Lai Tet Loke ve Ipoh anayollarında seller meydana geldi.
Hujan lebat menyebabkan banjir kilat setinggi satu sehingga 1.5 meter di tiga kawasan iaitu di Lebuh Ampang, Jalan Raja Alang dan Jalan Gurney bermula kira-kira pukul 4.25 petang tadi - Bomba KL pic.twitter.com/oCIMyOps0o— BERNAMA TV 🇲🇾 (@BernamaTV) September 10, 2020
Şehir merkezindeki Masjid Jamek mahallesi, selden en çok etkilenen bölge olurken, Klang ve Gombak nehirlerinin birleştiği yerdeki Sultan Abdul Samed Camisi'nin etrafında karaya taşan sular, ilginç görüntüler oluşturdu.
Sosyal medyada çok sayıda kişi, selin etkili olduğu bölgelerden görüntü ve fotoğraflar paylaştı.
Sel nedeniyle can kaybı yaşanmazken İtfaiye Teşkilatı, su baskınlarının etkili olduğu yollarda mahsur kalan motorsiklet sürücüleri ve yayaları kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Banjir di KL pic.twitter.com/5cmnns1ZNm— Negaraku Malaysia 🇲🇾 (@MyNegara) September 10, 2020
Malezya'da geçen yıl kasımda başlayıp Şubat 2020'de biten Muson mevsiminin bu yıl aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor.
Siapa bilang tengah bandaraya KL tak ada ular sawa besar besar.. belakang PWTC tu berlambak. Ni ha makcik ni keluar nak pi shopping masa hujan lebat banjir kilat.. pic.twitter.com/UX1j7hSTbz— Baim (@IbrahimMatIsa) September 10, 2020
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