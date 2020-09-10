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Dünya

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sağanak yağmur sele yol açtı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da aşırı yağmur, şehrin merkezi bölgelerinde sel baskınlarına neden oldu.

Ömer Faruk Yıldız   | 10.09.2020
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sağanak yağmur sele yol açtı

Kuala Lumpur

Muson mevsiminin başlamasıyla bugün öğle saatlerinden bu yana şehir genelinde yağan yağmur, şehrin birçok yerinde trafiğin yoğunlaşmasına neden olurken Ampang, Tun Razak, Lai Tet Loke ve Ipoh anayollarında seller meydana geldi.

Şehir merkezindeki Masjid Jamek mahallesi, selden en çok etkilenen bölge olurken, Klang ve Gombak nehirlerinin birleştiği yerdeki Sultan Abdul Samed Camisi'nin etrafında karaya taşan sular, ilginç görüntüler oluşturdu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, selin etkili olduğu bölgelerden görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

Sel nedeniyle can kaybı yaşanmazken İtfaiye Teşkilatı, su baskınlarının etkili olduğu yollarda mahsur kalan motorsiklet sürücüleri ve yayaları kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Malezya'da geçen yıl kasımda başlayıp Şubat 2020'de biten Muson mevsiminin bu yıl aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor.


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