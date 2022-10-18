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Dünya

Malezya'nın 97 yaşındaki eski başbakanı Mahathir üçüncü dönem için hazır

Malezya'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan 97 yaşındaki Mahathir Muhammed, talep olması halinde üçüncü kez başbakanlık yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

İdris Sülün   | 18.10.2022
Malezya'nın 97 yaşındaki eski başbakanı Mahathir üçüncü dönem için hazır

Kuala Lumpur

Eski Başbakan Mahathir, yaptığı açıklamada, kasım ayında düzenlenmesi planlanan 15. genel seçimlerin ardından talep oluşması halinde üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Başbakan olarak yeniden atanmasına “gerek kalmayacağını” umduğunu belirten Mahathir, dahil olduğu seçim ittifakının ve halkın tekrar istemesi halinde bu görevi kabul edebileceğini ifade etti.

Mahathir, yaşlı olduğunu ancak hareket edebildiği ve konuşabildiği sürece söz konusu görevi yerine getireceğini ifade ederek "Hala çalışabilirim ve bir istek olursa nasıl geri çevirebilirim?" dedi.

Malezya'da hükümeti kurma görevi siyasi parti ya da koalisyon liderlerine kral tarafından veriliyor. Daha az oy alan siyasi parti liderlerinin de başbakanlık için görevlendirilme ihtimali bulunuyor.

Mahathir dönemi

Mahathir, 2003'e kadar 22 yıl boyunca Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı. Necip Rezak dönemindeki 1MDB devlet fonunun yağmalanması nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini devirmeyi başarmıştı.

Mahathir, 93 yaşında dünyanın en yaşlı hükümet başkanı unvanını kazanmış ancak reformist ittifak, fikir ayrılıkları nedeniyle iki yıldan kısa bir sürede çökmüştü.

97 yaşındaki lider, Pejuang adlı bir Malay hareketi başlatarak Malayların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki 120 sandalyeyi kazanmak için gelecek seçimlere girmeyi planlıyor.


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