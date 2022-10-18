Hırvatistan'da Dünya Kravat Günü etkinliği yapıldı
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Dünya Kravat Günü" etkinliği düzenlendi.
Zagreb
Ülkede 2008'den bu yana her yıl 18 Ekim'de kutlanan "Dünya Kravat Günü" kapsamında başkent Zagreb'de tören düzenlendi.
Halkın katılımının yoğun olduğu törende, tarihte ilk kez Hırvatistan'da kullanılmaya başlanan kravatın ilk hali başkentteki Ban Jelacic heykeline takıldı.
Hırvatistan'da ilk kez 1600'lü yılların ortalarında görülen kravat halen dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından iş ve özel hayatta kullanılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.