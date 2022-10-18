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Dünya

Hırvatistan'da Dünya Kravat Günü etkinliği yapıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Dünya Kravat Günü" etkinliği düzenlendi.

Ahmet Nurduhan, Stipe Majic   | 18.10.2022
Hırvatistan'da Dünya Kravat Günü etkinliği yapıldı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Ülkede 2008'den bu yana her yıl 18 Ekim'de kutlanan "Dünya Kravat Günü" kapsamında başkent Zagreb'de tören düzenlendi.

Halkın katılımının yoğun olduğu törende, tarihte ilk kez Hırvatistan'da kullanılmaya başlanan kravatın ilk hali başkentteki Ban Jelacic heykeline takıldı.

Hırvatistan'da ilk kez 1600'lü yılların ortalarında görülen kravat halen dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından iş ve özel hayatta kullanılıyor.

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