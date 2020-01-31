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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Malezya'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki

Malezya hükümeti, sözde Orta Doğu barış planının Filistinliler için son derece adaletsiz olduğunu açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 31.01.2020
Malezya'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki

Kuala Lumpur

Malezya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Malezya Başbakanlığından yapılan açıklamada Filistin'in bu anlaşmayı reddetmekte son derece haklı olduğu belirtilerek, "İsrail'in uzun süren işgaline maruz kalmış taraf olarak Filistin, bu teklifin formülleştirme sürecine dahil edilmemiş ve fikri alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada söz konusu planın tek taraflı olduğu ve İsrail'i işgalinden ötürü adeta ödüllendirdiği vurgulandı ve "Bu kabul edilmez teklif, Filistinliler için son derece adaletsiz olmakla birlikte uzun süredir katlandıkları haksızlıkları ebedileştirmeyi hedeflemektedir." denildi.

Malezya'nın 1967 sınırlarını esas alan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunmayı sürdüreceğinin belirtildiği açıklamada, "Malezya, Filistin-İsrail çatışmasına Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için her türlü somut ve dürüst çabalara desteğini vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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