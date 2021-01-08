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Dünya

Malezya'daki sel baskınları sürüyor: 8 ölü, 48 bin tahliye

Malezya'da muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine yaklaştı.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.01.2021
Malezya'daki sel baskınları sürüyor: 8 ölü, 48 bin tahliye Fotoğraf: Syaiful Redzuan/AA

Kuala Lumpur

Malezya'nın 6 eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine yaklaştı.

Malezya Sosyal Refah Biriminin resmi sitesindeki verilere göre, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu ve Perak eyaletlerinde 1 Ocak'tan bu yana etkili olan ve 6 Ocak'tan bu yana Sabah eyaletinde de etkisini gösteren muson yağmurlarının ardından oluşan sel nedeniyle şimdiye kadar toplam 48 bin 108 kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Sel mağdurlarının sayısı Pahang'da 27 bin 73, Terengganu'da 12 bin 899, Kelantan'da 6 bin 319, Perak'ta 359, Johor'da 1422 ve Sabah'ta 36 olarak kaydedildi.

Sel nedeniyle şimdiye kadar Pahang'da 4, Johor'da 3 ve Kelantan'da 1 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 8'e yükseldi.

Singapur Kızılhaç kuruluşu, sel mağdurları için 50 bin dolar bağış yapacağını duyurdu.

1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 eyalette toplam 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Daha sonra yağışların çevre eyaletlerde etkisini göstermesi üzerine selden etkilenenlerin sayısı 20 bine yükselmişti.

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