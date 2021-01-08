Euro
9.00
Dolar
7.35
BIST 100
1,536.19
Altın
1,892.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Şenhan Bolelli   | 08.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı

Madrid

Resmi temaslar için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Çavuşoğlu, Sanchez ile Başbakanlık konutunda görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca Sanchez ile görüşmesinden önce merkezi Madrid'de bulunan BM Dünya Turizm Örgütü'nün Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ve Garanti BBVA Bankasının hakim ortağı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç ile görüşmeler yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 23 milyonu aştı
Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı
'Gelen aramaları nefesim yetmediği için cevaplayamıyordum'
AB BioNTech ile Pfizer'dan alacağı Kovid-19 aşısı miktarını 600 milyona çıkardı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, AB ile ilişkilerini diyalog ile diplomasiden yana tutumunu sürdürecektir

Fransa'da mahkeme eski ETA lideri Ternera'nın İspanya'ya iadesine karar verdi

İspanya'da işsiz sayısı 2020'de 724 bin 532 kişi arttı

İspanya'da işsiz sayısı 2020'de 724 bin 532 kişi arttı
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı
İspanya'nın asırlık yılbaşı kutlama geleneği Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın asırlık yılbaşı kutlama geleneği Kovid-19 nedeniyle iptal edildi