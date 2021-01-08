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Dünya

Güney Kore, cinsel istismar mağduru Koreli kadınlara Japonya'nın tazminat ödemesine karar verdi

Güney Kore'de mahkeme, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlara tazminat ödemesine hükmetti.

Emel Gözellik   | 08.01.2021
Güney Kore, cinsel istismar mağduru Koreli kadınlara Japonya'nın tazminat ödemesine karar verdi

Ankara

Yonhap'taki habere göre, başkent Seul'deki mahkemede, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerler tarafından istismara uğrayan Güney Koreli kadınların 2013'te açtığı dava görüldü.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Japonya hükümetinin, istismar mağduru 12 kadının her birine 100 milyon won (91 bin 300 dolar) tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan bu kadınlara yapılanların "insanlığa karşı suç" olduğu vurgulandı.

İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Japonya Bakanlar Kurulu Sekreterliği 2019'un sonunda, Japon askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınlara cinsel istismarda bulunduğunu doğrulamıştı.

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