Malezya'da özel yolcu uçağının düşmesi sonucu 10 kişi öldü
Malezya'nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ankara
Malay Mail gazetesinin haberine göre, polis, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü bildirdi.
Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.
Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı.
Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu da teyit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.