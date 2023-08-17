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Dünya

ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişilere yaptırım

ABD yönetimi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi olayına karışan 4 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişilere yaptırım

New York

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), Navalnıy'ın 3 yıl önce zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmak için bir kez daha harekete geçtiği bildirildi.

Navalnıy'ın Ocak 2021'de Rusya'ya dönüşünde hapse atıldığı anımsatılan açıklamada, 4 Ağustos'ta da "aşırılıkçılık" suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, OFAC'ın Navalnıy'ın zehirlenmesi olayına karışan Alexey Alexandrovich Alexandrov, Konstantin Kudryavtsev, Ivan Vladimirovich Osipov ve Vladimir Alexandrovich Panyaev'e yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Söz konusu kişilerin, 2021'de de yaptırım kapsamına alındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, Ukrayna'ya karşı sebepsiz bir savaş yürütmenin yanı sıra Rus halkının insan haklarını ihlal etmenin de sonuçları olduğunu yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimine hatırlattıklarını ifade etti.

Navalnıy'a yönelik 2020'deki suikast girişiminin Kremlin'in "insan haklarını hor görmesini" temsil ettiğini belirten Nelson, Kremlin'in "gönüllü infazcılarından" hesap sormak için ellerindeki yetkilileri kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vize kısıtlaması getirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, söz konusu kişilere "ağır bir insan hakları ihlaline" karıştıkları için vize kısıtlamaları uyguladıklarını bildirdi.

Bugünkü yaptırımların Rusya'ya uluslararası kabul görmüş insan haklarını ihlal etmenin sonuçları olduğunu hatırlattığını söyleyen Miller, ABD'nin bu tür eylemlerde hesap verebilirliği teşvik etmek için yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini ifade etti.

Miller, Navalnıy'a yönelik adaletsizliği kınadıklarını belirterek, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

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