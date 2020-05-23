Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya'da Kovid-19 vakalarının yüzde 82'si iyileşti

Malezya hükümeti, ülkedeki yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 82,3'ünün iyileştiğini duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.05.2020
Malezya'da Kovid-19 vakalarının yüzde 82'si iyileşti

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vakalarının 48 artışla 7 bin 185'e yükseldiğini bildirdi.

Bugün virüs kaynaklı ölüm olmadığını belirten Nur Hişam, 53 vakanın taburcu edilmesinin ardından toplam iyileşen vakaların 5 bin 912 olduğunu ifade etti.

Nur Hişam, 1158 kişinin de tedavisinin sürdüğünün altını çizerek, gelinen noktada toplam vakaların yüzde 82,3'ünün iyileştiğini belirtti.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Ramazan Bayramı öncesi polis izni olmadan memleketine dönmeye çalışanların sayısının azaldığını bildirdi ve "Para cezası uygulamasıyla birlikte bugün daha az araç, gişelerden döndürüldü." dedi.

Bakan İsmail, bayram süresince Kovid-19'la mücadelenin önem arz ettiğini vurguladı ve halka bayram ziyaretlerinde sosyal mesafeye azami dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini geçti
Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor
İran'da türbeler ve kutsal mekanlar yarın açılıyor
Gönüllü bilim insanlarının Kovid-19 mesaisi devam ediyor

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu 'online' olarak toplandı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu 'online' olarak toplandı

TRT evde kalan seyircileri Ramazan Bayramı'na özel içerikleriyle buluşturacak

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi

Taksicilerden temassız ödemeye destek

Taksicilerden temassız ödemeye destek
Malezya'da Kovid-19 vakalarının yüzde 82'si iyileşti

Malezya'da Kovid-19 vakalarının yüzde 82'si iyileşti
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 359'a yükseldi

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 359'a yükseldi