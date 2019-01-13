Malezya İsrail kararını Uluslararası Paralimpik Komitesine bildirecek

KUALA LUMPUR

Malezya, ev sahipliğini yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararını, şampiyonanın yapılacağı Sarawak eyalet hükümetine ve Uluslararası Paralimpik Komitesine yazılı olarak bildirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık, hükümetin şampiyonaya katılmak isteyen İsrail vatandaşı yüzücülerin vize başvurusunu reddetmesine ilişkin basına yaptığı açıklamada, bu konunun kabinede tartışıldığını ancak Başbakan Mahathir Muhammed'in yüzücülerin ülkeye girişini onaylamadığını belirtti.

Bakan Seyit, hükümetin yasağı gerekli makamlara resmi olarak ileteceğini vurgulayarak "Şampiyonanın yapılacağı Sarawak eyalet hükümetine ve Uluslararası Paralimpik Komitesine bildiri yollayacağız." dedi.

Başbakan Mahathir Muhammed, hafta başında İsrail basınında çıkan İsrailli yüzücülerin şampiyonaya katılmak üzere Malezya'ya girişlerinin yasaklandığı iddialarını doğrulamış ve "Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." açıklamasında bulunmuştu.

Toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün katılacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta Malezya'nın Sarawak eyaletinde düzenlenecek.

Muhabir: Ömer Faruk Yıldız



