Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılacaklarını açıklamalarının ardından, mecliste yapılması planlanan güvenoyunda da hükümete destek vermeyeceklerini bildirdi.

ATİNA

Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos, Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyerek, koalisyon hükümetinden çekilmelerinin ardından izleyecekleri yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

Komşu ülkenin yeni ismindeki "Makedonya" ifadesinin kabul edilemez olduğunu ve Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na karşı olduklarını yineleyen Kammenos, "Bir üyemiz partiden ve koltuğundan istifa eder ve Prespa Anlaşması lehine oy verirse, onu kınayamam. Ama koltuğunda kalır ve oy verirse, bizim aramızda yeri yok." ifadelerini kullandı.

Kammenos, hükümete güvenoyu vermeyeceklerini ifade ederek, "Eğer, hükümete güvenoyu verirsek, Prespa Anlaşması'na destek vermiş oluruz." dedi.

Çipras'tan güvenoyu açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras, ise Kammenos ile görüşmelerinden bir süre sonra Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hükümet ortağı ile farklı siyasi görüşlere rağmen ülkeyi memorandumdan çıkaracak bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Çipras, "Kendisine teşekkür ediyorum. Bana savunma bakanlığından istifa ettiğini belirtti. Ben de istifasını kabul ettim." dedi.

Bakanlık pozisyonlarında bulunan diğer ANEL üyelerinin de istifasını kabul edeceğini kaydeden Çipras, yeni Savunma Bakanının ise Genelkurmay Başkanlığını yürüten Evangelos Apostolakis olacağını bildirdi.

Çipras öte yandan, anayasa çerçevesinde hükümet dönemi sona erene kadar başbakanlık görevini sürdürebilme hakkı bulunduğuna işaret ederek, vadettikleri önemli girişimleri tamamlamayı planladıklarını vurguladı.

"Gerekli prosedürü ivedikle başlatacağız"

Çipras, "Meclis Başkanı ile irtibat kurdum. Meclisin güvenoyunu alarak göreve devam etmek için gerekli prosedürü ivedilikle başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek, partisinin hükümetten ayrılacağını açıklamış ve Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Yunan hükümet kaynaklarına göre, hükümette yalnız kalan Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın talep edeceği güvenoyu salı günü meclise gelecek ve perşembe günü oylanacak.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Muhabir: Furkan Naci Top