Dolar
20.71
Euro
22.12
Altın
1,972.29
ETH/USDT
1,856.90
BTC/USDT
26,942.00
BIST 100
4,889.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden hareket etmesi bekleniyor
logo
Dünya

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Muhammet Tarhan, Tuğba Altun  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

Ankara

Başbakan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik için aradığı telefon konuşmasına ait görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik eden İbrahim, "Elhamdülillah hepimiz için çok büyük ve güzel bir haber oldu bu zaferiniz. Bunu hak ettiniz. Allah'ın izniyle çok daha büyük başarılara imza atacaksınız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve aile üyelerine de selamlarını ileten İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde çok gayret ve sabır gösterdiğini söyledi. İbrahim, "(Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki) zafer konuşmanızı izledim. Maşallah. Büyük bir kahramansınız." ifadesini kullandı.

Türkiye ile bir an önce ticaret, yatırım, askeri, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini, barışı teşvik etmeyi ve ikili ilişkilerde hızlı adımlar atmayı arzuladıklarını vurgulayan İbrahim, ülkesinin Türkiye ile ilişkilere öncelik vereceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde çoğunluğun desteğini aldığını ve yapabilecekleri çok şey olduğunu dile getiren İbrahim, yalnızca ikili ilişkiler değil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele almaları gerektiğine işaret etti.

İbrahim, Erdoğan'ı ülkesine davet ederek, kendisiyle görüşmeyi ve konuşmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İbrahim'e teşekkür edip selamlarını ileterek, "Ben de doğrusu Türkiye-Malezya ilişkilerinde çok daha farklı bir süreci başlatalım istiyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet