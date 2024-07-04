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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Kastamonu’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Astana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.


Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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