Malavi Devlet Başkanı'ndan halka Kovid-19'la mücadele için 3 gün oruç tutma çağrısı
Malavi Devlet Başkanı Chakwera, Kovid-19 ile mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.
Abuja
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, halkı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.
Chakwera, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Temmuz Pazar gününü de ulusal şükran günü ilan ettiğini ifade ederek "Tüm dindar vatandaşları ve Malavili sakinlerini, Kovid-19'a karşı bugün başlamak üzere üç gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırıyorum." dedi.
Eski bir papaz olan Chakwera, geçen ay düzenlenen seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.
Ülkede şimdiye kadar 21 bin 532 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 497 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.