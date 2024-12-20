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Dünya

Macron'un siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddia edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, siyahi vatandaşları kastederek "Bu ülkede acil servislerin sorunu, Mamadoularla dolu olması" şeklinde ırkçı söylemde bulunduğu öne sürüldü.

Esra Taşkın  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Macron'un siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddia edildi

Paris

Macron'un 2023'te siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddiası, Fransa'da gündem oldu.

Le Monde gazetesinin haberinde, Macron'un, geçen yıl Elysee Sarayı'ndaki toplantıda ülkedeki hastanelerin acil servislerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili siyahi vatandaşları kastederek "Bu ülkede acil servislerin sorunu, Mamadoularla dolu olması." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin koordinatörü Manuel Bompard, Le Monde'un haberine ilişkin X hesabından "Cumhurbaşkanı'nın bu ırkçı sözleri, Cumhuriyet'e bir hakarettir, son derece utanç vericidir." görüşünü paylaştı.

Komünist Senatör Ian Brossat da sosyal medya hesabında Macron'un bu sözlerini "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Elysee Sarayı'ndan TF1 ve LCI kanallarına yapılan açıklamada, Le Monde gazetesinin iddiası yalanlandı.

Açıklamada, Macron'un böyle bir söyleminin olmadığı belirtilerek Le Monde'un haberinde Macron'a atfedilen sözlerin yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne doğrulanması talebinde bulunulmadığı kaydedildi.

Fransa'da Afrika kökenli siyahi vatandaşlar arasında yaygın kullanılan "Mamadou" ismi, "Muhammed" anlamına geliyor.

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