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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron ve Zelenskiy telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Esra Taşkın   | 01.11.2022
Macron ve Zelenskiy telefonda görüştü

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Zelenskiy telefonda Zaporijya Nükleer Santrali ve Ukrayna'da sahadaki son durumu ele aldı.

Görüşmede, Macron özellikle hava savunmasıyla ilgili Ukrayna'ya askeri desteği mümkün olan en kısa sürede artırmak için seferber olduklarını yineledi.

Macron ayrıca Ukrayna'nın yaklaşan kış koşulları nedeniyle desteğini artıracağını ifade etti.

İki lider Rusya'nın Ukrayna tahılının deniz koridoru vasıtasıyla ihracatına ilişkin anlaşmayı askıya almasını da görüştü. Macron, "yeniden küresel gıda güvenliğine zarar veren Rusya’nın tek taraflı kararını" esefle karşıladığını belirtti.

Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba) kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddialarına da değinerek, Ukrayna'nın örnek bir tutumla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) bir misyonuna sahada inceleme izni vermesini takdirle karşıladığını bildirdi.

Bu arada, Fransa ve Ukrayna 12 Aralık'ta ikili bir konferans düzenlemeyi kararlaştırdı.

Paris'te 13 Aralık'ta da Ukrayna'nın sivil mukavemetini desteklemek üzere uluslararası bir konferans düzenlenecek.

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