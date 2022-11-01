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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesinden vergi kayıtları konusunda Trump'ın lehine hamle

ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts, eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının Kongre özel komitesine teslim edilme sürecinde Trump lehine bir karar aldı.

İslam Doğru   | 01.11.2022
ABD Yüksek Mahkemesinden vergi kayıtları konusunda Trump'ın lehine hamle

New York

​​​​​​​Başyargıç Roberts, Trump'ın dün vergi kayıtları teslimiyetiyle ilgili yaptığı açık başvuruyu değerlendirerek, Temsilciler Meclisi Özel Komitesine 10 Kasım'a kadar talep gerekçelerini açıklama süresi verdi.

Başyargıcın, başkent bölgesindeki acil başvuruların "idari süreci" hakkında statükoyu koruma ve zaman kazanmak için geçici olarak tek başına karar verme yetkisi bulunuyor.

​​​​​​​Eski ABD Başkanı, vergi kayıtlarına ulaşma kararının durdurulmasını istemişti

Trump, dün, Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruda, Temyiz Mahkemesinin, ABD'de özellikle vergi usullerini belirleyen Temsilciler Meclisi Özel Komitesinin vergi kayıtlarına ulaşma kararını durdurmasını istemişti.

Trump'ın tartışmalı vergi kayıtlarının Hazine Bakanlığınca bu hafta sonuna kadar Meclis Özel Komitesine teslim edilebileceği kaydediliyordu.

Hukukçular, Trump'ın Yüksek Mahkeme yoluyla yıl sonuna kadar vergi kayıtlarının açıklanmasını engellemeyi başarması halinde 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde beklendiği üzere Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi durumunda davanın düşebileceğine dikkati çekiyor.

Şu an Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisindeki özel komite, 2019'da ABD Vergi Dairesinin denetimi çerçevesinde Trump'ın vergi işlemlerinin yasalara uygunluğuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.

Trump döneminde, Adalet Bakanlığının desteğini arkasına alan Hazine Bakanlığı kayıtların açıklanmasını reddetmişti.

Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra ilgili Komite kayıtların teslimi talebini tekrar gündeme getirmiş, en son davanın getirildiği ABD Temyiz Mahkemesi de bu yaz Komitenin lehine karar vermişti.

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