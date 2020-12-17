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Dünya, Koronavirüs

Macron Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yeni tip koronavirüse, geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği bildirildi.

Yusuf Özcan   | 17.12.2020
Macron Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi. 

Macron'un, Kovid-19'a 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini ifade eden Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini belirtti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un dün akşam Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı.

"Yasağı ihlal etti"

Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

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