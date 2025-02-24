Macron: Barış, Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez
ABD Başkanı Trump'la ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Barış, Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez; ateşkes, (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz.” dedi.
Ankara
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