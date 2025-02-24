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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray takım kafilesini Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde karşılıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe takım kafilesini Can Bartu Tesisleri girişinde karşılıyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi. - VTR-
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Dünya

Macron: Barış, Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez

ABD Başkanı Trump'la ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Barış, Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez; ateşkes, (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz.” dedi.

Şeyma Çelik  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Macron: Barış, Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez

Ankara
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