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Dünya

Macron, AB Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların görüşüleceğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını ele alınacağını belirtti.

Alaattin Doğru   | 15.12.2022
Macron, AB Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların görüşüleceğini söyledi

Ankara

Macron, zirveye katılımı öncesi yaptığı açıklamada, toplantının birçok amacının bulunduğunu, ilk olarak Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya yardımları görüşeceklerini , bu ülkeye gelecek yıl 18 milyar avro yardım yapılacağını söyledi.

Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin gündemde olduğunu ifade eden Macron, 27 Avrupa ülkesinin, yaptırımlara ek olarak Rusya’ya yönelik baskıyı artırma yollarını görüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, zirvede ayrıca Avrupa’nın güneyine yönelik stratejiyi sağlamlaştırma meselesinin de ele alınacağını, bunun yanında Avrupa enerji ve elektrik politikalarının görüşüleceğini aktardı.

Rüşvet almakla suçlanan Avrupa Parlamentosunun (AP) eski başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili’yle ilgili yargı makamlarının kanıtlara dayalı olarak işini yaptığını vurgulayan Macron, yetkili kurumların gerekli kararları alacağını söyledi.

AP Başkan Yardımcısıyken yolsuzlukla suçlanan Eva Kaili ile eski AP milletvekili İtalyan Pier-Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Niccolo Figa-Talamanca, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Katar, stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları reddediyor.

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