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Dünya

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğini destekliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediğini açıkladı.

Mehmet Yılmaz   | 02.03.2022
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğini destekliyor

BUDAPEŞTE

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, ülkesinin Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın, Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılması konusundaki girişimini desteklediğini söyledi.

Szijjarto, ''Macarlar savaş istemiyor, bu yüzden Macaristan, Ukrayna'ya barış getirecek tüm planları destekliyor. Macaristan bu girişimi destekliyor ve Brüksel kurumlarına, önergeyi gündeme alması çağrısında bulunuyor.'' dedi.

Ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini sürdürdüğünü belirten Szijjarto, Ukrayna'dan gelenleri ağırlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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