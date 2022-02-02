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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

İlgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek konsey toplantısı kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.


Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.




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