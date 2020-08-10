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Dünya

Lukaşenko'dan 'Protestolar Polonya, İngiltere ve Çekya’dan yönetiliyor' açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, gece yarısı kendisinin seçimleri kazanmasına karşı yapılan izinsiz gösterilerde protestocuların Polonya, İngiltere ve Çekya’dan yönetildiğini söyledi.

Ali Cura   | 10.08.2020
Lukaşenko'dan 'Protestolar Polonya, İngiltere ve Çekya’dan yönetiliyor' açıklaması

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması sonrası yapılan izinsiz protesto gösterileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Belarus’un seçim tarihinde rekor düzeyde katılım yaşandığını belirten Lukaşenko, buna karşın seçimlerdeki bayram havasının yurt dışından müdahale ile bozulmaya çalışıldığını ifade etti.

Dün geceki protesto gösterilerinde bu odakları daha açık şekilde gördüklerini savunan Lukaşenko, “Yurt dışından gelen telefon aramalarını kaydettik. Polonya, İngiltere ve Çekya’dan aramalar yapıldı ve bizimkileri (protestocuları) yönettiler. Özür diliyorum ama koyunları yönettiler. Onlar ne yaptıklarını ve yönetilmeye başladıklarını bilmiyorlar.” dedi.

Bir önceki gün yurt dışından ülkeye giriş yapmak isteyen pek çok kimsenin güvenlik gerekçesiyle geri çevrildiğini hatırlatan Lukaşenko, protesto gösterilerine Ukrayna ve Rusya’dan da gelenler olduğunu, 200-300 kişilik bir grubun ülkenin güneyine geldiğini söyledi.

Lukaşenko, ülkede gece yapılan izinsiz protesto gösterilerinde 50 kişinin ve 30 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Gece yarısı göstericilerin cumhurbaşkanlığı binasını ele geçirme planı yaptıkları bilgisini aldıklarını belirten Lukaşenko, “Kukla oynatma ustası olan bazı kimseler yurt dışında büyük para alırken, çocuklar ise hiçbir şeyi anlamayarak izinsiz gösterilere katılıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırmak için 100 bin kişi toplanma çağrısı yapıldığını duyduk. Güvenlik güçlerinin nasıl bir tepki vermesini bekliyorsunuz? Polisler iyi ki onları tuttu.” ifadelerini kullandı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun yüzde 80,23 oy ile seçimin galibi olduğunu, adaylardan Svetlana Tikhanovskaya’nın ise yüzde 9,9 oy aldığını duyurmuştu.

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