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Dünya

Kazakistan'da '10 Ağustos Abay Günü' çevrim içi etkinliklerle kutlanıyor

Kazakistan'da şair ve filozof Abay Kunanbayev'in doğum günü olan 10 Ağustos "Abay Günü", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi etkinliklerle kutlanıyor.

Aliia Raimbekova   | 10.08.2020
Kazakistan'da '10 Ağustos Abay Günü' çevrim içi etkinliklerle kutlanıyor

Nur Sultan

Kazakistan'da şair ve filozof Abay Kunanbayev'in doğum günü olan 10 Ağustos "Abay Günü", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi etkinliklerle kutlanıyor.

Geçen hafta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla ilan edilen "Abay Günü" dolayısıyla çevrim içi fotoğraf sergileri, konserler, seminer ve diğer kültürel etkinlikler düzenlendi.

"Abay World Challenge" başlığı altında farklı dillerde, şair Kunanbayev'in eserlerini okuma faaliyetleri başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, "Abay, manevi reformcu" başlıklı makalesinde, planlanan birçok etkinliğin büyük kısmının salgın nedeniyle çevrim içi yapıldığını belirtti.

Tokayev, şair ve düşünür Kunanbayev'in hayatı ve yaratıcılığını anlatmanın modern Kazak toplumunun şairin belirlediği manevi tutumlara uygun gelişmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Bu yılın Uluslararası Abay Günü olduğunu belirten Tokayev, Kunanbayev'in doğumunun 175. yılının dünya çapında kutlandığını kaydetti.

Tokayev, Kunanbayev'in eserlerinin 10 dile çevrildiğini ve yayına hazır olduğunu aktararak, "Bu kitaplar, 100 ülkenin kütüphane ve kültür merkezlerine yönlendirilecek." ifadesini kullandı.

Şair Abay'ın toplumu çalışmaya ve gelişmeye çağırdığına işaret eden Tokayev, "Bu nedenle biz onun düşünce derinliğine, gelecek zorlukları öngörebilme yeteneğine hayran kalmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, şairin halkı dayanışmaya çağırdığının altını çizerek, "Ülkemiz bizden karşılıklı destek, uyum ve birliği talep eden zor bir süreçten geçiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kunanbayev'in Kazak halkının milli farkındalığının yeniden canlanmasına büyük katkı sağlayan manevi reformcu olarak propagandasının yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Kazak edebiyatının temelini attı

Kazakistan'da geçen hafta 10 Ağustos şair Abay Kunanbayev Günü ilan edilerek bayram günleri listesine alınmıştı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2020 "Abay Kunanbayev Yılı" ilan edilmişti.

Şair ve filozof Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu. Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek, halkı medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.

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