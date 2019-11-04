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Dünya

Lufthansa'da kabin personeli 2 günlük greve gidiyor

UFO sendikası, Lufthansa kabin personelinin Almanya'daki havalimanlarında 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de 48 saatlik greve gideceğini açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 04.11.2019
Lufthansa'da kabin personeli 2 günlük greve gidiyor

Berlin

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelinin devam eden iş anlaşmazlığı nedeniyle 48 saatlik greve gideceği bildirildi.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı sendika, Almanya'daki havalimanlarında 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de 48 saatlik iş bırakma kararı aldı.

Lufthansa'da çalışan kabin personeli, ücretlerinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 20 Ekim'de Frankfurt ve Münih havalimanlarında 5 saatliğine işi bırakmıştı.

Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, rakamı 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti.

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