Dolar
32.02
Euro
34.98
Altın
2,180.26
ETH/USDT
4,039.30
BTC/USDT
72,512.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, 12 ve 13 Mart’ta kabin personelinin grevi nedeniyle 1000 planlanan uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor

Berlin

Lufthansa’dan yapılan açıklamada, kabin personelinin 2 günlük grevi nedeniyle 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu iptallerden, Frankfurt'ta 70 bin ve Münih'te 50 bin, yaklaşık 120 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, geçen hafta sonu Lufthansa’nın kabin personelini greve gitmeye çağırmıştı.

UFO, Lufthansa'nın yaklaşık 18 bin kabin çalışanın ücretlerine 18 aylık bir sözleşme süresi için yüzde 15 zam talep ediyor. Sendikanın talepleri arasında enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var
Bakan Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk
Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
"Narkoçelik-6" operasyonlarında 245 kişi yakalandı, 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor

Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor

Alman Demir Yolları, mahkemeden makinistlerin grevinin durdurulmasını talep etti

Lufthansa Grubu, geçen yıl için 2,7 milyar avro kar açıkladı

Frankfurt Havalimanı yarın yolculara kapalı olacak

Frankfurt Havalimanı yarın yolculara kapalı olacak
Almanya'da makinistler 4 ay içinde 5'inci kez greve gidecek

Almanya'da makinistler 4 ay içinde 5'inci kez greve gidecek
Lufthansa'nın yolcu alanındaki yer hizmetleri personeli 2 günlük greve gidecek

Lufthansa'nın yolcu alanındaki yer hizmetleri personeli 2 günlük greve gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet