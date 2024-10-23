Dolar
34.26
Euro
36.99
Altın
2,752.81
ETH/USDT
2,578.90
BTC/USDT
66,463.00
BIST 100
8,746.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Celje, UEFA Konferans Ligi’ndeki RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını Z'dezele Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Dünya

Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma endişesi nedeniyle İran ve Lübnan'a uçuş iptallerinin süresini uzattığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı

Berlin

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, şirketin operasyonel nedenlerle gelecek aylarda Tahran ve Beyrut uçuşlarına devam etmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantılarının 28 Şubat 2025’e, Tahran uçuşlarının 31 Ocak 2025’e kadar askıya alındığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzattı.

Bu hafta başında Lufthansa, Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma süresini 10 Kasım'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü
Rize ve Giresun'da kar etkili oldu
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

Benzer haberler

İranlı sanatçı Mitra Ahour, İstanbul sokaklarında insanları dansa davet ediyor

İranlı sanatçı Mitra Ahour, İstanbul sokaklarında insanları dansa davet ediyor

Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı

THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinde yeni göç dalgası başladı

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinde yeni göç dalgası başladı
İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti
ABD'nin İsrail'den, İran'a olası saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edildi

ABD'nin İsrail'den, İran'a olası saldırısını yumuşatmasını istediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet