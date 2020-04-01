Euro
7.30
Dolar
6.67
BIST 100
89,206.36
Altın
1,590.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, telekonferans yöntemli sektör toplantısı gerçekleştiriyor "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
logo
Dünya, Koronavirüs

Lufthansa çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak

Alman hava yolu firması Lufthansa, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa süreli çalışma ödeneğine başvururken, bunun toplamda 87 bin çalışanı kapsayacağı belirtildi.

Bahattin Gönültaş   | 01.04.2020
Lufthansa çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesinden sonra mart ve nisan için şirketin, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunduğu belirtildi. 

Kısa süreli çalışmanın şirketin dünya genelindeki toplam 87 bin çalışanını kapsayacağı bildirildi.

Swiss International, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa'nın toplam 138 bin çalışanı bulunuyor. Uçuşların iptal edilmesinden sonra Lufthansa, 760 uçağından yaklaşık 700'ünü yere indirmişti.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu taşımacılığı sektörünün devlet yardımı olmadan hayatta kalamayabileceğini belirtmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Niğde’de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
'Kovid-19 hastalarında kalp yetmezliği de gelişebiliyor'
NATO dışişleri bakanları Kovid-19 gündemiyle sanal ortamda toplanacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Benzer haberler

Kalın, NATO müttefiklerine 'Türkiye'nin dayanışmasını' örnek gösterdi

Kalın, NATO müttefiklerine 'Türkiye'nin dayanışmasını' örnek gösterdi

Niğde’de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Sağlık spordan önce gelir

'Kovid-19 hastalarında kalp yetmezliği de gelişebiliyor'

'Kovid-19 hastalarında kalp yetmezliği de gelişebiliyor'
NATO dışişleri bakanları Kovid-19 gündemiyle sanal ortamda toplanacak

NATO dışişleri bakanları Kovid-19 gündemiyle sanal ortamda toplanacak
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları