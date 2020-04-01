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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 36'ya yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı,Ahmet Dursun   | 01.04.2020
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 36'ya yükseldi

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 138 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 36'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 987 artarak 47 bin 593'e ulaştığı bilgisini verdi.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 871'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 15 bin 473 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 320'ye çıktı

Öte yandan, ülkede Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye yükseldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söyledi. 

Zehirlenenlerden 1066 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Cihanpur, bunlardan 73'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

Cihanpur, sahte içki nedeniyle bugüne kadar 320 kişinin yaşamını yitirdiğini, 62 kişinin de görme yetisini kaybettiğini açıkladı.

Sahte içki nedeniyle şu ana kadar 84 kişinin hayatını kaybettiği Fars eyaletinin yanı sıra Huzistan, Elburz, Doğu Azerbaycan ve Erdebil başta olmak üzere birçok şehirde 6 Mart'tan bu yana onlarca kişinin koronavirüse "iyi geldiği" söylentileri üzerine endüstriyel alkolden elde edilen sahte içki tükettiği ve onlarca kişinin öldüğü bildirilmişti.

Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüzbinlerce litre alkol ele geçirilmişti. 

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

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