İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 36'ya yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.
Istanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 138 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 36'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 987 artarak 47 bin 593'e ulaştığı bilgisini verdi.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 871'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 15 bin 473 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 320'ye çıktı
Öte yandan, ülkede Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye yükseldi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söyledi.
Zehirlenenlerden 1066 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Cihanpur, bunlardan 73'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.
Cihanpur, sahte içki nedeniyle bugüne kadar 320 kişinin yaşamını yitirdiğini, 62 kişinin de görme yetisini kaybettiğini açıkladı.
Sahte içki nedeniyle şu ana kadar 84 kişinin hayatını kaybettiği Fars eyaletinin yanı sıra Huzistan, Elburz, Doğu Azerbaycan ve Erdebil başta olmak üzere birçok şehirde 6 Mart'tan bu yana onlarca kişinin koronavirüse "iyi geldiği" söylentileri üzerine endüstriyel alkolden elde edilen sahte içki tükettiği ve onlarca kişinin öldüğü bildirilmişti.
Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüzbinlerce litre alkol ele geçirilmişti.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.