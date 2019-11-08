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Dünya

Lübnan'da Özgür Yurtseverler Hareketi yeni hükümette yer almak istemiyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, başında bulunduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi'nin yeni kurulacak teknokrat hükümetine katılmaması konusunda hazır olduğunu söyledi.

Hamdi Yıldız   | 08.11.2019
Lübnan'da Özgür Yurtseverler Hareketi yeni hükümette yer almak istemiyor

Beyrut

Adını vermek istemeyen Basil'e yakın bir kaynak, Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi'nden, yeni hükümette, siyasi parti olarak yer alınmaması noktasında hazır olunduğu konusunda ciddi bir teklifte bulunulduğunu aktardı. 

Kaynağın verdiği bilgiye göre, Basil, kurulacak yeni hükümetin siyasilerden oluşmaması gerektiğini belirterek, kabinede yalnızca teknokratların yer almasının önemine işaret etti.

Bakan Basil, bu anlamda hali hazırda tüm taraflarla görüştüklerini kaydetti.

Yeni hükümete ilişkin henüz net bir çalışmanın yapılmamış olmasına dair Basil, "Bizler bekleyiş aşamasındayız. Bu bir uzatma ve geciktirme değildir. Bu süreç, daha iyi bir hükümet içeriğine ulaşmak ve tüm sorunların üstesinden gelmeye muktedir olacak bir kabine oluşturmak içindir." ifadesini kullandı.

Cibran Basil'in liderliğini yaptığı Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi, Saad el-Hariri hükümetinde 30 bakanlığın 11'ine sahipti.

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