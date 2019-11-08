Euro
6.36
Dolar
5.76
BIST 100
103,544.40
Altın
1,468.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 08.11.2019
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Jakarta

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 184 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Şili'de şiddetli deprem

'Keşke dememek için afetlere bugünden hazırlıklı olmalıyız'

Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem