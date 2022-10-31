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Dünya

Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Lübnan'da kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İdiris Okuduci   | 31.10.2022
Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk olarak 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey bölgelerinde yayılan kolera vakalarına ilişkin yeni verileri paylaştı.

Bakanlığın internet sayfasından yapılan açıklamada, kolera nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede kolera kaynaklı toplam can kaybının 17'ye, vaka sayısının da 1447'ye yükseldiği aktarıldı.

Fransa'dan yaklaşık 14 bin aşı geldi

Öte yandan Fransa, Lübnan'a yaklaşık 14 bin kolera aşısı hibe etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad ile Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Grillo, Lübnan'a 13 bin 440 adet kolera aşısı hibe ettiklerini belirterek, aşıların dağıtımının bakanlık ve diğer ilgili devlet kurumlarının iş birliğiyle yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Abyad da hibe dolayısıyla Fransa'ya teşekkür ederek, salgınla daha etkin bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 6 Ekim'de ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.

Ülkede kolera kaynaklı ilk ölüm ise 12 Ekim'de kaydedilmişti.

Sağlık Bakanı Abyad, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, koleranın yayılması ve ölümlere yol açmasına içme suyunun temin edildiği kaynaklardaki kirliliğin neden olduğunu söylemişti.

Ülkede son olarak 27 Ekim'de yapılan açıklamada kolera kaynaklı toplam can kaybının 14 olduğu bildirilmişti.

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