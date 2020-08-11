Euro
8.50
Dolar
7.24
BIST 100
1,110.05
Altın
1,913.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler devam ediyor

Lübnan'da hükümetin istifasına rağmen protestolar dördüncü gününde de devam ediyor.

Mahmut Geldi,Enes Canlı   | 11.08.2020
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler devam ediyor

Beyrut

Lübnan'da hükümetin dün istifasını açıklamasına rağmen Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından başlayan protestolar dördüncü gününde de devam ediyor.

Hükümetin istifası sonrası gösteriler devam ediyor

Başkent Beyrut'un kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, parlamento binasına yürümeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer siyasiler aleyhinde çeşitli sloganlar atan protestocular, güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi üzerine Şehitler Meydanı'na geri çekildi.

Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından 8 Ağustos'ta "Hesap Günü" sloganlarıyla başlayan protestolar, Başbakan Hassan Diyab'ın dün istifasını sunmasına rağmen erken seçim ve Cumhurbaşkanı Avn ile parlamentonun istifası talebiyle devam ediyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 1185 kişi iyileşti
Dünya Bankası: Türkiye, Kovid-19'un yayılmasını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda 'temkinli'
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti

Benzer haberler

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin patlamadan önce amonyum nitrat hakkında uyarıldığı iddiası

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin patlamadan önce amonyum nitrat hakkında uyarıldığı iddiası

Dünya Gıda Programı Lübnan'a 3 ay yetecek un gönderiyor

Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini ulaştıracak uçak havalandı

Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler devam ediyor

Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler devam ediyor
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 171'e yükseldi

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 171'e yükseldi
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Türkiye Beyrut'un yanında

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Türkiye Beyrut'un yanında