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Dünya

Lübnan'da bankalar bir hafta süren grevin ardından açılıyor

Lübnan'da bankaların 14 Mart'tan bu yana yaptığı grevi sona erdireceği ve bu sabahtan itibaren yeniden çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Hamdi Yıldız  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Lübnan'da bankalar bir hafta süren grevin ardından açılıyor

Beyrut

Lübnan Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, ramazan ayı münasebetiyle tüm insanların işlerini kolaylaştırmak amacıyla bu sabahtan itibaren grevin sonlandırılacağını ve kapıların mudilere açılacağı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kararın siyasi yönetimden ilgili makamlarla görüşmelerin ardından alındığı kaydedildi.

Lübnan Bankalar Birliği, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, bankaların, bazı mudilerin yabancı para cinsinden mevduatını nakit olarak aynı para biriminden ödemesine veya transfer etmesine hükmeden mahkeme kararlarını protesto amacıyla 14 Mart'tan itibaren greve gidileceğini ilan etmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.

Ekonomi Bakanı Emin Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti.

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