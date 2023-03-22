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Dünya

Yunanistan mayısta genel seçime hazırlanıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkedeki genel seçimlerin mayıs ayında yapılacağını bildirdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Yunanistan mayısta genel seçime hazırlanıyor

Atina

Yunanistan'da Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Yeni Demokrasi hükümetinin dört yıllık görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirterek, "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak. Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük olasılıkla." diye konuştu.

Koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Miçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur." dedi.

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