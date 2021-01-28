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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kovid-19 pandemisi ve yeni yönetim savunma politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Koronavirüs

Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 68, Fas'ta 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Mehmet Nuri Uçar   | 28.01.2021
Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 497 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 411 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 2 bin 621'e, vakaların 293 bin 157'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 172 bin 497'ye yükseldiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünden bugüne virüs nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 756 yeni vaka tespit edildiği, 895 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 224'e, vaka sayısının 469 bin 139'a, iyileşenlerin sayısının ise 447 bin 76'ya ulaştığı ifade edildi.

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