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Dünya

Lübnan’da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi

Lübnanlılar, ekonomik kriz ve yerel para biriminin değer kaybının getirdiği hayat pahalılığını protesto etmek için başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Mustafa M. M. Haboush,Mehmet Nuri Uçar   | 12.06.2021
Lübnan’da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi

Beyrut

Kentin farklı yerlerinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı ana caddeleri trafiğe kapattı ve kötüleşen yaşam koşulları ile yakıt krizini kınayan sloganlar attı.

Güvenlik güçleri ise gösteriye müdahale ederek kara yolu trafiğe açtı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada bugün dolar 15 bin lira üzerinden işlem gördü.

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