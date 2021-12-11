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Dünya

Lübnan basını: Filistin mülteci kampındaki patlamada ölü ve yaralılar var

Lübnan’ın güneyindeki Sur şehrinde Filistinlilerin kaldığı Burc eş-Şimali Mülteci Kampındaki bir cephanelikte meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Turgut Alp Boyraz, Mahmut Geldi   | 11.12.2021
Lübnan basını: Filistin mülteci kampındaki patlamada ölü ve yaralılar var Fotoğraf: Wassim Samih Seifeddine/AA

Beyrut

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda Filistinli bir gruba ait cephanelikte yangın sonucu meydana gelen patlamada ölü ver yaralıların olduğunu belirtti.

AA'nın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre ise yangın sonucu patlamanın meydana geldiği cephanelik, Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda bulunan Ubey bin Kaab Camiinin altında yer alıyor.

Yangına müdahale sırasında patlamanın meydana gelmesi sonucu ayağından yaralanan Lübnan Sivil Savunma görevlisi Musa Şaalan, AA'ya yaptığı açıklamada, Ubey bin Kaab Camiinin yanındaki merkezde çıkan yangına müdahale ettikleri gibi bölgedeki insanları ve dumandan etkilenenleri de tahliye ettiklerini söyledi.

Müdahale sırasında patlamanın meydana geldiğini dile getiren Şaalan, ölü veya durumu kritik yaralı görmediklerini ifade etti.

Sivil Savunma ekiplerinin yangını söndürdüğü Burc eş-Şimali Mülteci Kampında olay yerini çembere alan Lübnan güvenlik güçleri, kimseyi bölgeye yaklaştırmazken, ölü ve yaralıların sayısına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Konuyla ilgili Filistinli gruplardan veya Lübnan resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da bulunan 12 Filistin mülteci kampından birisi olan Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda 20 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

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