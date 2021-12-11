Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

Gülşen Çağatay   | 11.12.2021
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 artarak 471'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 213 arttı.

Perşembe gününü 74,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,67 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 70,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

Benzer haberler

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake yemin etti

ABD'den Yunanistan'a 9,4 milyar dolarlık askeri satışa onay

Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı

Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı
Ukrayna: Rusya, ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti

Ukrayna: Rusya, ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti
UNICEF direktörlüğüne 75 yıldır ABD'li diplomatlar atanıyor

UNICEF direktörlüğüne 75 yıldır ABD'li diplomatlar atanıyor