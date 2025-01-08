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Dünya

Londra'nın merkezindeki bir cadde, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki meşhur Regent Caddesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi.

Zuhal Demirci  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Londra'nın merkezindeki bir cadde, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

Westminster Polisi, X'ten yaptığı paylaşımda, "Regent Caddesi ve New Burlington Caddesi çevresinde, memurlar şüpheli bir aracı incelerken yol kapatmaları uygulanmaktadır. Önlem olarak birkaç kontrollü patlama gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Regent Caddesi yakınlarında polis, ambulans ve itfaiye araçları dahil acil durum ekiplerinin bulunduğu görüldü.

Polis kordonu oluşturularak yayaların geçişi engellenirken, bomba tehdidi nedeniyle ünlü alışveriş caddesinde bulunan birçok bina da boşaltıldı.

Yetkililer, bölgedeki incelemelerin devam ettiğini ve halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Polis, daha sonra yaptığı açıklama aracın şüpheli olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

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