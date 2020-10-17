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Dünya, Koronavirüs

Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

Hasan Esen   | 17.10.2020
Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de, StandUpX üyeleri, yerel saatle 13.00'te (TSİ 15.00) Hyde Park'ta bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti. 

Oxford Caddesi'nden geçerek Leicester Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, burada yapılan konuşmaları dinledi.

Bu arada bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Grup üyelerinin polisi engellemeye çalışması üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Olay sonrası Londra sokaklarındaki yürüyüşlerine devam eden gösterciler, eylemi Trafalgar Meydanı'nda sonlandırdı.

"Onayımız yok", "Kovid-19 aldatmacası", "Hükümet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşınan gösteride, önlemlerin kaldırılması istendi.

Grubun önceki haftalarda daha çok kişinin katılımıyla yaptığı gösteride onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Toplam vaka 700 bini geçti

Bu arada ülkede son 24 saatte 150 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 43 bin 579'a, vaka sayısı da 16 bin 171 artarak 705 bin 428'e çıktı.

Ülkede son haftalarda günlük vakalar 15 bini geçerken, başkent Londra'da farklı hane halkı üyelerinin ev, bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda bir araya gelmeleri bugün itibarıyla yasaklandı.

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