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Dünya

Fransa'da işçi sendikaları ve göçmenler Macron hükümetini protesto etti

Fransa'da çok sayıda işçi sendikası ve binlerce göçmen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin göçmen politikalarını protesto etti.

Alaattin Doğru   | 17.10.2020
Fransa'da işçi sendikaları ve göçmenler Macron hükümetini protesto etti Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Başkent Paris’te düzenlenen protestoda, binlerce kişi ülkede oturma izni verilmeyen göçmenlere destek için Cumhuriyet Meydanı'ndan Saint Trinite Kilisesi'ne doğru yürüdü.

"Belge istiyoruz, kimin için istiyoruz? Herkes için istiyoruz!" sloganı atarak ilerleyen protestocular, hükümetin, kayıtsız ve oturma izni olmayan göçmenler için düzenleme yapmasını, idari tutukluluk merkezlerinin kapatılmasını, herkese barınma sağlanmasını, ayrıca işçi hakları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön saflarda mücadele eden yabancı çalışanların şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Organizatörler, benzer eylemleri 30 Mayıs ve 20 Haziran’da da gerçekleştirdiklerini, Macron'un bugün gönderdikleri delegasyonu kabul etmemesi durumunda gösteriyi bir daha düzenleyeceklerini bildirdi.

Protesto ayrıca, 19 Eylül’de Fransa’nın farklı kentlerinden başkente yürüyen yüzlerce kayıtsız göçmenin yürüyüşünün son noktası oldu.

Sosyal Eylem Federasyonu Genel Sekreteri Mireille Stivala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoya tüm işçilerin haklarını savunmak için katıldığını belirtti.

Hükümetin işveren ve işçilerin durumunu iyileştirmek için çaba göstermesi gerektiği ifade eden Stivala, "Kayıtsız göçmenlere destek için buradayız, durumlarının düzeltilmesi ve haklarının verilmesi gerekiyor. Hep birlikte yönetimi protesto ediyoruz." diye konuştu.

Gösterinin en renkli pankartındaki, "Macron, senden tüm kalbimle nefret ediyorum." yazısı dikkati çekti.

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