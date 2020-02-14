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Dünya

Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin iklim değişikliği politikasını protesto eden gruptan 2 kişi gözaltına alındı.

İlyas Tayfun Salcı   | 14.02.2020
Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

Çoğunluğunu ortaöğretim öğrencilerinin oluşturduğu yüzlerce kişi, öğle saatlerinde İngiliz parlamentosunun önünde toplandı.

Hükümetin iklim politikasını eleştiren döviz ve pankartlar taşıyan gruptakiler önce İçişleri Bakanlığına, ardından Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Buradan ayrılan bir grup yeniden parlamento önünde toplandı. Trafiği engelleme girişiminde bulunan gruptakiler ile polis arasında yer yer arbede yaşandı.

Gruptakiler daha sonra Westminster Köprüsü'ne yürüyerek, trafik akışını bir süre durdurdu. Polis burada da eylemcilere müdahale etti ve iki kişiyi gözaltına alındı.

Londra’da Extinction Rebellion platformunun öncülüğündeki eylemlerle geçen yıl kentin merkezi meydanları, köprüleri ve toplu ulaşım hatları iki hafta işgal altında kalmıştı. Polis işgal eylemlerini sona erdirmek için düzenlediği operasyonlarda binden fazla göstericiyi gözaltına almıştı.

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