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Dünya

Merkel'den Sudan'a destek: Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Sudan'a siyasi ve ekonomik destek vereceğini belirterek, "Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor." dedi.

Erbil Başay   | 14.02.2020
Merkel'den Sudan'a destek: Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile düzenlediği basın toplantısında, Sudan'ın tarihi bir değişim sürecinde olduğunu söyledi.

Siyasi ve ekonomik alanda yapılacak reformlar konusunda Sudan'ı büyük görevlerin beklediğini dile getiren Merkel, "Büyük zorluklarla karşı karşıyasınız. Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'da barış ve demokratikleşme yolunun açılması gerektiğini vurgulayan Merkel, "İnsanlar başarılar bekliyor. Muhtemelen hızlı başarılar bekliyor ve çok sabırsızlar. Bu yüzden ortaklarımızla birlikte Sudan'ı desteklemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hamduk da Sudan'daki derin değişimin tüm ülkeyi kapsadığını belirterek, "Almanya'daki ortakların ve dostların destek ve yardımlarına güveniyoruz. Elbette halkın beklentilerini de karşılamak istiyoruz. (Sudan'da) Barış süreci ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'ın, Sahel bölgesinin ortasında, tüm sorunların yığıldığı stratejik bir noktada yer aldığını kaydeden Hamduk, "Sudan'da bir çözüm bulabilirsek bunun bölgeye de iyi bir etkisi olacak ve olumlu yansıyacak. Bu stratejik etkiye odaklanmak istiyoruz." dedi.

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