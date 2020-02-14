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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih'te Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Muhammet Kurşun   | 14.02.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih'te Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Zarif ve Trudeau, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü. 

Münih'teki temasları kapsamında Zarif ayrıca Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in yanı sıra Nelson Mandela'nın kurucusu olduğu Nobel ödüllü ve deneyimli siyasetçilerden oluşan Elders grubu (Akil İnsanlar) ve Uluslararası Kriz Grubu ile de bir araya geldi.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) bugün başladı.

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